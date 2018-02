Administrateur

Il y de cela une dizaine de jours, vous découvriez le retro test qui se cachait derrière la lettre A de l'abécédaire du retrogaming de Retro Gamekyo. Il s'agissait du très sympathique Ardy Lightfoot, jeu de plate-forme coloré sur Super Nintendo. C'est le membrequi a sut trouver le jeu dont il était question et qui s'est octroyé le premier point ( je rappelle que c'est un concours et qu'il a un cadeau à la clé pour celui qui cumulera le plus de points au terme des 26 défis/énigmes de l'abécédaire, clic ici pour en savoir plus ). Désormais, il est temps de passer à la suite !Contre la reine noire ils luttentTéméraire ! Bouton ! Et leur petit frère !Dans un dessin animé aussi ils touchent au butAvec Billy et Jimmy ils vont vous distraireCoups de pied aux fessesEt course de moto-jet !Retro Gamekyo vous le confesseCe jeu malgré tout en jette !__________________________________________________________________________Chaque mot de cette énigme peut avoir son importance !À vos propositions !