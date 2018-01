]

Salut Gamekyo,Cela faisait un moment que l'équipe de Japan Touch travaillait sur une version 2.0 du site, et finalement on a décidé de changer de nom pour qu'on arrête de nous confondre avec la convention à Lyon.Après des semaines de boulot, Nipponzilla a enfin été mis en ligne. Pour fêter ça nous avons décidé de faire gagner un exemplaire de Dragon Ball FighterZ et Monster Hunter Word sur le support de votre choix.N'hésitez pas à tenter votre chance.------------------------------Afin de célébrer le lancement de Nipponzilla, nous avons décidé de vous offrir un exemplaire des deux hits du moment :et! Voici ce qu’il vous reste à faire afin de participer au tirage au sort.Vous n’êtes pas obligé de partager le concours suret, mais cela double vos chances d’être le grand gagnant.Le concours se déroulera du 31 janvier au 10 février, le nom du gagnant sera communiqué le 11 février 2018.