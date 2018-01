Coupe de la Ligue

Quadruple tenant du titre, le PSG défendra sa couronne en finale ! Lors des demi-finales de la Coupe de la Ligue, le club de la capitale s'est imposé à Rennes (3-2) ce mardi.Dans un début de match disputé, les Rennais affichaient une grosse agressivité pour tenter de gêner les Parisiens. Une tactique payante pendant les 20 premières minutes pour le club breton, qui se procurait une première situation dangereuse sur un centre de Baal. Et pourtant, le PSG ouvrait le score sur un exploit de Meunier, qui réalisait une volée lobée superbe à l’entrée de la surface après un contre favorable (0-1, 24e).En confiance à la suite de ce but, le PSG retrouvait la maîtrise totale du ballon et exerçait une grosse pression dans le camp adverse. Longtemps dépassés, les Rennais pensaient égaliser avant la pause par l’intermédiaire de Khazri, mais le but était logiquement refusé pour une main de l’attaquant grâce à l’assistance vidéo. Le public du Roazhon Park était furieux, mais il s’agissait de la bonne décision.Au retour des vestiaires, les Bretons réclamaient un penalty pour une main de Meunier, mais l’arbitre ne bronchait pas. Sur les ralentis, le Belge avait effectivement touché le ballon de la main... Dans la foulée, Mbappé pensait faire le break, mais son but était, encore une fois, logiquement refusé grâce à l’assistance vidéo pour une position de hors-jeu. Quelques secondes plus tard, Diallo s’interposait sur un tir de Di Maria, mais Marquinhos poussait ensuite le ballon dans le but vide (0-2, 53e).En démonstration, le PSG déroulait et Lo Celso profitait d’une boulette de Diallo pour enfoncer le clou d’une frappe puissante (0-3, 58e). Alors que Paris se dirigeait vers un succès facile, Mbappé était expulsé après l’intervention de la vidéo pour une faute grossière sur Sarr. Après cet incident, les débats étaient plus hachés et les Parisiens géraient tranquillement la fin de partie. A la suite de deux premières alertes sur la cage de Trapp, Sakho réduisait l’écart de la tête (1-3, 84e). De quoi promettre une fin de match folle ? Dans le temps additionnel, Prcic relançait un espoir fou pour Rennes en marquant d'une frappe puissante (2-3, 90+2e). Vers un exploit dingue ? Non ! Le PSG conservait cet avantage au score et se qualifiait pour la finale.