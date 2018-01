Critiques

Lire la critique de The Greatest Showman

The Greatest Showman est un projet qui a mis du temps, et qui devait tenir à coeur à ce bougre australien de Hugh Jackman. Il était annoncé dans le rôle principal depuis 2011 et n’a jamais abandonné le navire depuis, malgré 5 ans dans le vide avant d’avoir un redémarrage en force.Le casting se mettait en place et derrière la caméra ? Un inconnu du grand public, puisqu’il s’agissait du premier film du désormais réalisateur Michael Gracey.Même si il n’y avait pas eu de bande-annonce, le film serait dans ma ligne de mire. Tout simplement parce que je suis faible et que Hugh Jackman sait tout faire à la perfection parce qu’il est parfait. Mais même sans lui, je pense que le film continuerait de capter l’attention de pas mal de monde. Une comédie musicale centrée sur la vie de P.T. Barnum ? On ne peut pas nier l’intérêt de la chose !Mais arrêtons de tourner autour du pot et entrons dans le vif du sujet. Promis, aucune interruption musicale intempestive durant l’article. Je ne ferais par contre pas la même promesse lorsque je critiquerais le biopic de Freddy Mercury, je préfère vous prévenir en avance.