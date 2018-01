C'est fou à quel point le destin de deux jeux d'une même série sortis à quelques années d'intervalle peut être différent.etpar exemple.. En revanche, Final Fantasy XV reste la bête noire de beaucoup de monde, fans comme joueurs occasionnels de la série FF. Peu importe les ajouts, DLC et promesses d'amélioration que feront Square-Enix, le sort du quinzième opus de Final Fantasy semble définitivement acté.Déjà généreuse donatrice de cent pistes passé dans sa version initiale, l'OST du jeu ne cesse de s’étoffer au fil des extensions et des mise à jour afin d'accompagner le pléthorique contenu scénaristique. Mais loin de n'être qu'un bête ajout de plusieurs heures de musiques sans saveur ni originalité, chaque nouvel album qui vient se greffer à l'incroyable monument musical qu'est Final Fantasy XIV repousse systématiquement les frontières. Pire encore, les frontières se font pulvériser, littéralement, par le chef d'orchestre de toute cette épopée:, l'homme ose et bouscule les codes de la licence.Cependant, c'est à une piste un peu plus traditionnelle que nous allons nous intéresser cette fois-ci.Cette région du monde de Final Fantasy XIV est comme qui dirait maudite et n'a de cesse de sombrer toujours plus profondément dans le chaos après qu'elle ait perdu sa divinité protectrice,. Victime d'une sanglante bataille aérienne où une armée de dragon a déclenché une sacré apocalypse de colère face aux navires impériaux, la région est désormais sombre et mortifère.. Une courte interlude intervient vers les trois quart de la musique mais le désespoir complet s'est déjà emparé du cœur de l'auditeur. On a l'impression de regarder le monde d'un tout autre point de vue, celui où on ne peut que constater clairement la catastrophe qui le guette sans jamais être capable de le sauver.Ça m'embête un peu car je m'étais décidé à vous proposer autre chose que l’œuvre de ce grand monsieur moustachu, alors j'ai sélectionné une piste remarquable sur la bande-son de Final Fantasy XIV et je me suis intéressé à son auteur seulement après.Manque de bol ! Enfin, pas pour tout le monde... bonne écoute