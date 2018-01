Mangas

La Petite Critik Manga : Dragon Ball Super - Tome 3La petite Critik MANGA, c'est notre émission vidéo dans laquelle nous revenons sur un manga, qu'il s'agisse d'une série ou bien d'un nouveau tome nous décortiquerons et analyserons le sujet afin de vous donner notre critique objective. Aujourd'hui, on s'intéresse au dernier manga deHistoire :Trunks est revenu une nouvelle fois du futur ! Dans son monde, un homme ressemblant à Goku trait pour trait, surnommé Goku Black, cherche à éradiquer la race humaine. Goku et Vegeta s’embarquent à leur tour pour le futur ! De son côté, Zamasu, un apprenti Kaio Shin de l’univers 10, commence à s’intéresser de près à GokuN'hésitez pas à donner votre avis sur le manga, un petit commentaire ça fait toujours plaisir.