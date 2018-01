Bande annonce

En 1947, Andy Dufresne, un jeune banquier, est condamné à la prison à vie pour le meurtre de sa femme et de son amant. Ayant beau clamer son innocence, il est emprisonné à Shawshank, le pénitencier le plus sévère de l'Etat du Maine. Il y fait la rencontre de Red, un Noir désabusé, détenu depuis vingt ans. Commence alors une grande histoire d'amitié entre les deux hommes...

1994Réalisé par : Frank Darabont(La Ligne verte / The Mist)Scénario : Frank Darabont d'après une nouvelle de Stephen King.Directeur de la photographie : Roger Deakins (12 Nominations aux oscars...aucun reçus)Avec : Tim Robbins / Morgan Freeman7 nominations aux OscarsUne belle mise en scène (qui prends son temps).Un duo crédible (le fougueux et le sage).Un directeur de prison et son gardien-chef dont vous allez vous souvenir.L'un des films les plus intelligent sur l'univers carcéral.[Un film réaliste même si c'est d'après une nouvelle de Stephen King].A sa sortie, le film a été un échec, depuis il est devenu une référence du genre...