Ligue 1

Le Paris Saint-Germain a fait exploser la défense de Montpellier (4-0) ce samedi à l'occasion de la 23e journée de Ligue 1.Les Parisiens sont très bien entrés dans cette rencontre en privant les Montpelliérains de ballon. Draxler était tout proche d'ouvrir le score après moins de cinq minutes de jeu mais son ballon piqué trouvait le petit filet de Lecomte. Cavani, lui, ne laissait pas passer l'occasion sur un service parfait de Rabiot et inscrivait son 157e but toutes compétitions confondues sous les couleurs du PSG (1-0, 11e). Le Parc pouvait fêter le record de l'Uruguayen, visiblement soulagé de devenir enfin le seul meilleur buteur de l'histoire du club !Derrière, Paris dominait toujours mais se heurtait à une formation héraultaise toujours bien en place. Draxler manquait une nouvelle occasion de la tête sur un service parfait de Di Maria. Finalement, le PSG creusait l'écart sur un penalty de Neymar (2-0, 40e), obtenu pour une main de Pedro Mendes. Cavani avait le droit à une deuxième ovation du public parisien en donnant le ballon à son coéquipier brésilien pour ce penalty. Un beau geste de la part d'El Matador !En seconde période, le PSG a enfoncé le clou. Assez peu inquiété par le MHSC, hormis sur une frappe de Sambia bien repoussée par Areola, Paris faisait circuler le ballon tranquillement. Néanmoins, Neymar ne cachait pas son agacement auprès de l'arbitre après avoir pris de nombreux coups depuis le début de la rencontre. Pendant ce temps, Di Maria était récompensé de son bon match en inscrivant le troisième but parisien (3-0, 70e). Neymar se voyait ensuite refuser un but pour une main peu évident, mais pouvait lever les bras quelques instants plus tard sur un service de Cavani (4-0, 82e). Une belle fin d'après-midi pour Paris.