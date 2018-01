G.Rev.

Alors que dans quelques semaines aura lieu le salon annuel de l'Arcadeet qui en soi est une bonne nouvelle, voilà qu'une information bien plus surprenante et excitante vient de tomber en début de semaine, l'annonce d'un tout nouveau support Arcade. Et oui, contrairement aux dires de beaucoup de gens, non l'Arcade est toujours en vie (principalement au Japon) et on vient de nous le prouver avec cette annonce fracassante de ce tout nouveau système Arcade nommé. Malheureusement, malgré la présence du nom de domaine déjà enregistré, la communication autour de ce système demeure quasiment inexistante et il y a toujours aucun site officiel pour ce tout nouveau système.Toutefois, en regroupant les quelques informations distillées à droite et à gauche par le membre(qui travaille également dans le milieu du jeu vidéo au Japon et plus particulièrement chez) sur le site anglophoneet dont vous pouvez accéder au thread en question en cliquant ici-même , on apprend donc que le système Arcadeà pour but principal d'améliorer l'écosystème de l'Arcade, que ce soit du point de vue des développeurs, mais également des joueurs.Voici en gros ce qu'il faut retenir :