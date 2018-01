Exploration / Construction / Défense: ces trois philosophies ludiques du titre inspiré par l'univers de Nausicaa marqueront l'aventure des différents protagonistes, jouable en solo ou en coopération (locale uniquement). Les joueurs Switch pourront de plus profiter du mode coop avec un seul Joy-Con. Rappelons que les devs avaient levé des fonds en 2014 sur Kickstarter

posted the 01/26/2018 at 01:31 PM by rbz