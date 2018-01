C'est en effet aujourd'hui que doit sortir la nouvelle grosse mise à jour d'Overwatch sur pc et consoles.Au menu l'arrivé de la carte Blizzard World sur les serveurs lives après une grosse phase de test sur le PTR.Pour ceux qui l'ignorent il s'agit du carte de type hybride, se déroulant dans un parc d'attraction inspiré des principales licences de l'éditeur, de WOW à Starcraft, sans oublier le fabuleux the lost vikings !Voici un gameplay de l'ami Suzukube sur cette map en version PTR (merci pour la vidéo(pour les plus impatients foncez à 19 minutes pour la map, pour les autres kiffez )L'autre grosse nouveauté est l'ajout de nombreux nouveaux objets à dégoter dans les loot box, notez que ces objets s'ajoutent définitivement à ceux de base, au même tarifs que ce que l'on trouve dans nos coffres hors event.Et là il y a du lourd en approche :En effet dans la veine de Blizzard World certains personnages du jeux se voient relooké façon Starcraft ou Warcraft, d'autres auront de nouveaux costumes totalement originaux.(Cool on va enfin jouer à Starcraft Ghost[url=http://www.gamekyo.com/media151533.html][/url](celle là c'est direct pour moi ! )Ajoutez à cela des emotes bien sympas, de nouvelles icônes de joueurs et de nouveaux tags, ou encore des nouvelles intros pour vos POTG et je pense qu'on aura de quoi faire quelques temps !, il semble que le public soit au rendez-vous, en effet dix millions de personnes ont suivi les matchs de la première semaine de compétition ( on saluera l effort de Blizzard, avec des commentaires dans la plupart des langues en direct, dont le français ).Petit détail rigolo il semblerait que les soirs de matchs la fréquentation du site pornhub chute drastiquement...Étonnant, non ?