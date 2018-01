C'est un thriller psychologique qui se déroule à Dormont, une petite ville des États-Unis.La population ne peut plus s'échapper car elle est piégée dans l'obscurité, causé par un démon.Le seul moyen de survivre est de rester dans la lumière.Vous incarnez(au passé trouble) qui se retrouve au mauvais endroit, au mauvais moment...

posted the 01/23/2018 at 06:45 PM by nicolasgourry