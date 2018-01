L'histoire de fable évoquait l'époque dramatique avant la Fable 1, lorsque la Guilde a été fondée, ce serait un cadre parfait pour la Fable 4, le pays d'Albion serait beaucoup plus primitif, la magie beaucoup plus en accord avec la nature, le combat beaucoup plus brutal. L'histoire permettrait de rencontrer les membres fondateurs de la guilde des héros, pourquoi elle a été créée.



J'adorerais voir un système de combat brutal, viscéral et fluide qui laisse des cicatrices permanentes. Les armes comme les épées courtes, les épées longues, les poignards, les lances, les arcs longs et les arbalètes ont toutes une sensation de combat et des spécialités qui leur sont propres. Le système magique devrait être réorganisé avec la capacité de créer votre propre système unique.



Un Bestiaire d'adversaires à combattre avec des hordes de petites créatures, et aussi des dragons qui nous pourrions chevaucher. Permettre à un joueur de transformer leur propre Classe, basé sur leurs actions, de sorte que vous deviendriez un voleur si vous volez en cachette ou un chevalier si vous adhérez à un code d'honneur, etc. Avoir votre propre maison que vous construisez à partir de zéro jusqu' à une demeure digne d'un héros.



Mariage , Coopération, villes et villages , Commerce , monde ouvert, option première personne . Je pourrais parler des années entières du monde bien-aimé de Fable.



Le nom de Peter Molyneux est toujours lié à celui de Fable, pour le meilleur et pour le pire. Bien qu'il ait travaillé sur d'autres jeux plébiscités (Populous, Syndicate, Dungeon Keeper, Black & White), ses idées souvent extrêmement grandioses ( parfois trop) pour le jeu de rôle fantastique de Microsoft sont toujours dans les mémoires des joueurs.Lors d'une Interview pour IGN, Peter Molyneux a partagé une liste de suggestions sur ce qu'il aimerait voir dans le prochain Fable.Espérons que Playground Games ( si la rumeur d'un Fable IV par le studio Anglais est vrai) s'inspirera de quelques idées du très fantasque mais néanmoins principal Fondateur de Fable.