Offre de précommande mondiale

Édition collector standard

Edition limitée

Edition Numérique

Après la date de sortie,devoile les différentes éditions et bonus de pré-commande qui accompagnerontleprochain.En pré-commandant n’importe quelle édition, vous recevrez aussi un objet de boost de +10 en Chance et un emplacement d’enchantement supplémentaire. La chance vous permettra de :■Augmenter l’XP acquise■Augmenter le Hacksilver■Augmenter les accès aux PerksCette édition comprend une statue de 23 cm fabriquée Gentle Giant, une carte du monde en tissu, mais aussi les sculptures des Frères Huldra. Il y aura également des objets numériques, mais l'équipe ne veut pas tout dévoiler pour le moment.Tout droit venu des forges de Midgard, le SteelBook noir et argent porte le logo de Huldra Bros, et contient une copie physique de l’art book de Dark Horse. Il y a aussi des objets additionnels in-game, comme l’armure Death’s Vow, le bouclier Exile’s Guardian et un thème dynamique GoW pour PS4.Revêtez l’ensemble d’armure des Vœux de la mort pour accroître votre force. Le comic numérique de Dark Horse n°0 dévoile le début de l’histoire de Kratos avant qu’il se lance dans sa quête avec Atreus. Les versions numériques du comic et du mini art book comportent toutes deux des pistes exclusives commentées par le créateur du jeu.Place aux images: