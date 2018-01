Critiques

Lire la critique de Pentagon Papers

Steven Spielberg est ce genre de réalisateur dont on va voir le film, peu importe le sujet. Il est tellement ancré dans la culture populaire et il est presque assuré qu’on ressorte de la salle satisfait par ce qu’on vient de voir. Je précise presque car ces dernières années, notre bon vieux Steven n’a pas toujours été au top de sa forme. Du point de vue de la réalisation, c’est toujours un sans faute. Mais les films proposés n’étaient pas toujours les meilleurs.Néanmoins, soyons sérieux deux minutes : quand on apprend qu’il existe un projet avec lui derrière la caméra et le combo Tom Hanks / Meryl Streep devant la caméra, on se fout du risque d’être déçu, on doit voir ce film. En tout cas chez moi, c’était sans l’ombre d’une hésitation que je me voyais déjà dans la salle de cinéma. Le sujet du film était également quelque chose qui m’intéressait grandement, donc tout était fait pour avoir ma présence devant l’écran.Et même si le net est bien plus intéressé par le prochain film du réalisateur Ready Player One, concentrons-nous sur le nouveau né du Spielberg pour adulte. Celui qui fait Le Pont des Espions ou Lincoln, pas celui qui fait Le Bon Gros Géant en gros. C’est la critique de Pentagon Papers, et ne pas causer de la politique américaine va être compliqué dans cet article !