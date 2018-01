Bande annonce :







Robin tient à travailler comme mécanicienne pour aider les autres, mais sans licence officielle, elle est une pécheresse aux yeux de Mère. Depuis qu'elle joue de la clé à molette, le monde a perdu les pédales… et elle veut les remettre en place. La Pénitence s'abat désormais sur tous ceux que Robin aime et les agents du Projet la pourchassent.



Mais une énorme catastrophe se prépare — plus terrible que les pénuries d'essence d'Ivoire et les conflits personnels — et Robin s'y trouve mêlée.