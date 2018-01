Critiques

Lire la critique de Three Billboards : Les Panneaux de la Vengeance

Et le Golden Globes du meilleur scénario est … Three Billboards !*applaudissement*Et le Golden Globes du meilleur acteur dans un rôle secondaire est … Sam Rockwell pour Three Billboards !*applaudissement et espoir de le voir danser*Et le Golden Globes de la meilleure actrice est … Frances McDormand pour Three Billboards !*applaudissement et sans doute discours intéressant lié à la politique ou à la situation des femmes à Hollywood*Et le Golden Globes du meilleur film dramatique est pour … Three Billboards !*applaudissement*Bon sang, soit je répète simplement que le film est bien et je n’ai pas grand chose d’intéressant à amener sur le sujet. Soit je dis que je n’aime pas et on me dit de vouloir faire mon intéressant. C’est un dilemme. Je suis peut-être un peu naïf, mais je pense que rien ne vaut cette bonne vieille honnêteté.Je suis conscient de toute la hype autour du film, et le fait qu’il est surement favori aux Oscars dans plusieurs catégories. Mais je vais quand même vous pondre mon article ! Et spoiler : j’ai bien aimé, comme tout le monde il semblerait. Bref, c’est la critique de Three Billboards : Les Panneaux de la Vengeance ! Encore un bel exemple de titre changé chez nous avec la moitié du titre original retiré pour un ajout d’un sous-titre en français, tout en laissant le reste du titre original en anglais. LOGIQUE.