La Nintendo Switch voit son catalogue de Shoot'em Up se remplir petit à petit et l'on appris aujourd'hui-même que Zerodiv venait de sortir sur l'eShop Japonais de la Switch l'excellent Shoot'em Up de Psykyo , à savoir Zero Gunner 2 , un titre ayant fait autrefois le bonheur des joueurs de la Dreamcast de Sega . Concernant son tarif, celui-ci ne coûte que seulement 864¥.



Aditionnellement, un listing séparé de l'eShop à également révélé que l'exigeant Strikers 1945 II , sorti il y a presque 20 ans sur Saturn et PlayStation sera lui aussi prochainement disponible sur l'eShop Japonais de la Switch, puisqu'il sortira très exactement le 25 janvier. Le premier volet de Strikers 1945 est quand a lui disponible sur Switch depuis le mois d'août.



Pour finir, on se quitte avec une vidéo de la version Dreamcast de Zero Gunner 2 :