Pour des intéressés, balancez votre ID.



Moi c'est vts54



Règle:

Soyez fairplay avant tout ^^. Le but c'est de jouer , d'être constant dans votre tour, éviter de faire du rentre dedans, maîtriser votre véhicule, faire le moins d'erreur possible, franchir la ligne d'arriver même en arrivant dernier et si possible avoir des connaissances en règlages car il n'y aura pas d'aides (abs/tc désactivé...etc).





Les dégâts seront activés sur "Fort" une petite touchette et c'est finit pour nous enfin si vous arrivez à rentrer au stand.



La consommation essence x3, idem pour les pneus, libre à vous de choisir le circuit !