Suite à une certaine demande d'un membre de Gamekyo (et aussi parce que c'est un article intéressant à faire histoire de voir le bordel qu'est devenu ce jeu depuis sa sortie en novembre 2016), j'ai décidé de m'y atteler à la tâche et de faire un petit article récapitulatif du J-RPG qui aura le plus fait parler ces 10 dernières années, que ce soit en bien ou en mal, à savoir le fameux Final Fantasy XV , le premier J-RPG sorti en early access de toute l'histoire du jeu vidéo. Au programme de cet article, un récapitulatif de toutes les mise à jour, mais surtout du futur contenu de cette fameuse "Royale Edition".



Voici donc ce que contiendra cette édition royale :





- La map d'Insomnia disposera d'une nouvelle zone et sera dotée de nouvelles quêtes et de nouveaux boss, à savoir Cerberus et Omega, qui seront des boss faisant partie de la trame principale.



- Un nouveau donjon sera ajouté, sans que l'on en sache plus.



- On pourra désormais contrôler le bateau, qui servira à pêcher, mais également visiter de nouvelles destinations entre Cap Caem et Altissia.



- Il y aura une nouvelle version de la Regalia.



- Il y aura un nouvel accessoire qui permettra de débloquer la compétence "Armiger Unleashed".



- Une nouvelle vue de Type FPS sera également disponible.



- Les trois extensions dédiées à Gladiolus, Prompto et Ignis seront comme convenu ajoutées dans l'histoire principale.



- De nouvelles cinématiques seront ajoutées dans le dernier chapitre. On y aperçoit notamment dans le trailer le fantôme de Lunafrena derrière Noctis, mais également Cor Leonis et plusieurs membres de Kingsglaive, ainsi que Ardyn.



- De nouveaux personnages semblent jouables. C'est certain pour Aranea, mais pas totalement sûr pour Cor Leonis. Mais tout coïncide avec les leaks de décembre 2016.



- De nouveaux trophées et succès seront ajoutés et seront en rapport avec le nouveau contenu.





En plus du contenu de cette royale édition qui n'est pas entièrement dévoilé (on en saura plus dans les prochaines heures), je propose également un récapitulatif de ce qui est déjà disponible (enfin presque tout) via les diverses mise à jour, histoire d'y voir un peu plus clair. Car mine de rien, ce jeu est un bordel sans précédent et dont on n'est pas prêt d'en avoir vu le bout.



Mise à Jour 1.02 :



- Des scènes de Kingsglaive et Omen ont été ajoutées.



- La caméra a été améliorée.



- Un arbre d'ascension a été rajoutée pour le "Wait Mode".



- Il y a un mode gallerie pour les poissons et les recettes.



- Les photos prises par Prompto peuvent être partagées sur Twitter et Facebook.



- Noctis dispose désormais d'action provenant de Omen.



- Noctis peux utiliser la téléportation hors combat et la Regalia dispose d'une boutique en ligne.



- Les musiques disponibles en voiture peuvent également être écoutées sur la map.



- La scène finale du dernier feu de camp a été rallongée par rapport à avant.



Mise à Jour 1.03 :



- Un New Game Plus a été ajouté.



- Les photos de Prompto bénéficient d'un nouveau cadre.



- De nombreux bugs ont été corrigés.



- La mise à jour offre une compatibilité avec le Holiday Pack.



Mise à Jour 1.04 :



- Cette mise à jour ajoute le "Carnaval Chocobo Mog" et qui sera disponible jusqu'à la mise à jour 1.05.



Mise à Jour 1.05 :



- La mise à jour 1.05 permet aux possesseurs de PlayStation 4 Pro de choisir entre plusieurs résolutions.



- De nouvelles quêtes (en temps limité) apparaissent et la limite du level passd de 99 à 120.



- Concernant les photos prises par Prompto, la limite passe de 150 à 200.



- Les joueurs peuvent dorénavant écouter des musiques à dos de Chocobo. Tandis que deux nouvelles pistes de la saga NieR ont été ajoutées.



Mise à Jour 1.06 :



- La mise à jour 1.06 offre un nouveau segment jouable nommé "Chapitre 13 Verset 2 : For King and Comrade" ou l'on contrôle Gladiolus accompagné de Ignis.



- Toujours à propos du chapitre 13, l'anneau de Noctis est désormais plus puissant.



- De nouvelles scènes avec Ravus Nox Fleuret sont disponibles pour que l'on en sache plus sur lui.



- De nouvelles scènes sont également disponibles pour l'empereur Iedolas.



- Les murs invisibles de la région de Duscae ont été en partie corrigés, même si de nombreux bugs sont toujours disponibles.



- Les quêtes temporaires ont été suspendues temporairement.



Mise à Jour 1.07 :



- La mise à jour 1.07 est tres courte et offre une compatibilité avec le DLC solo de Gladiolus.



Mise à Jour 1.08 :



- Une mise à jour également très courte qui corrige um bug contre Ifrit lorsqu'on utilise Alterna.



Mise à Jour 1.09 :



- Cette mise à jour permet de stabiliser la frameKrate pour les utilisateurs de la PlayStation 4 Pro.



- Une collaboration entre Final Fantasy XV et Terra Battle permet d'écouter des musiques de ce dernier et ajoute des décorations pour la Regalia.



- Les quêtes temporaires sont de retour et bénéficient désormais d'un Leaderboard et de points de quêtes.



- La première quête temporaire est une collaboration avec "Afrojack" et permet de débloquer une fois finie l'arme Afrosword.



Mise à Jour 1.10 :



- Cette énième mise à jour permet de jouer avec Aranea Highwind, propose de nouvelles cinématiques concernant le passé d'Ardyn et également de nouveaux modes de difficulté.







Mise à Jour 1.11 et 1.12 :



- Deux mise à jour pour le prix d'une seule. La première ajoute la Regalia Type-D tout terrain permettant d'aller absolument partout.



- La deuxième ajoute trois nouvelles musiques pour la radio et une compatibilité avec le DLC solo de Prompto.



Mise à Jour 1.13 :



Cette mise à jour offre la possibilité d'affronter le monstre Melusine, disponible au chapitre 8 au Meldacio Hunter HQ. Et un nouveau trophées récompensera ceux qui le battront.



- Les Cross-Chains implémentés dans la démo Duscae sont également de retour et un trophée est lié à cette action.



- La combinaison Magitek Exosuit est également ajoutée et le fameux Carnaval Chocobo Mog ouvre de nouveau ses portes.



Mise à Jour 1.14 et 1.15 :



- Ces deux mise à jour ajoutent le fameux bestiaire tant attendu, ainsi qu'un compendium permettant de voir les objets laissés par les ennemis et des informations sur le Lore. Le bestiaire contient dorénavant de nouvelles entrées et le "Festival des Assassins" ouvre ses portes.



Mise à Jour 1.16 :



- De nouvelles scènes avec Lunafrena Nox Fleuret ont été ajoutées dans le chapitre 12. Et des explications sur les Astrals et la Grande Vieille Guerre ont également été ajoutées.



- Deux nouvelles entrées pour les poissons ont été ajoutées et le Festival Chocobo Mog se termine une nouvelle fois.



Mise à Jour 1.17 et 1.18 :



- Ces deux mise à jour permet enfin de pouvoir accepter plusieurs contrats de chasse en même temps (jusqu'à 10 en fait) et offre une compatibilité avec le DLC Multi "Comrades".



- En contrepartie, led deux poissons ajoutés lors de la mise à jour précédente ont été supprimés.



- Pour ce qui est des possesseurs de Xbox One X, le titre propose désormais des visuels en 4K.



Mise à jour 1.19 et 1.20 :



- Ce sont les dernières mise à jour sorties à ce jour. On a enfin la possibilité de switcher entre les quatre personnages de l'équipe. Additionnellement, une compatibilité avec le DLC solo de Ignis est également de la partie et des musiques de ce DLC et de Comrades ont été ajoutées à la radio.



- Enfin, les quêtes temporaires et le Leaderboard Online ont également été supprimés.



Mise à Jour 1.21 :



- Le "Festival des Assassins" ferme ses portes.



- Un nouvel entraînement avec Aranea est dispo au camp.



- Une option permettant de passer le temps au camp sdra ajoutée.



- De nouveaux objets à la boutique d'Alessio à Altissia ont été ajoutés.



- De nouveaux exercices disponibles dans le Tutoriel.



- Les divers bugs ont été corrigés.





Pour l'instant c'est à peu près tout, mais j'éditerais l'article plus tard...