Koei Tecmo est probablement au sommet de son art pour ce qui est de l'art ancien, mais également dans des contenus hors de prix (l'historique de cette boîte, dont notamment la saga Dead or Alive parle d'elle-même). En effet, aujourd'hui-même, ils ont annoncé leurs plans pour Atelier Lydie & Suelle : The Alchemists and the Mysterious Paintings et il y a clairement de l'abus de ce côté-là. Mais il faut tout de même garder à l'esprit que ce qui va suivre concerne uniquement le Japon pour le moment. Ce qui fait que nous ne savons pas si le futur calendrier de des DLC et surtout leurs prix vont s'étendre jusqu'en occident lors de sa sortie sur PlayStation 4, Nintendo Switch et Steam le 27 mars en Amérique du Nord et le 30 mars en Europe.



Voici en gros ce qui sera disponible prochainement :