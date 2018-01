Bande Annonce

En 1945, les armées américaine et japonaise s'affrontèrent sur l'île d'Iwo Jima. Quelques décennies plus tard, des centaines de lettres furent extraites de cette terre aride, permettant enfin de donner un nom, un visage, une voix à ces hommes ainsi qu'à leur extraordinaire commandant.

Les soldats japonais qu'on envoyait à Iwo Jima savaient que leurs chances de survie étaient quasi nulles. Animé d'une volonté implacable, leur chef, le général Kuribayashi, exploita ingénieusement la nature du terrain, transformant ainsi la défaite éclair annoncée en 40 jours d'héroïques combats.

De nombreux soldats américains et japonais ont perdu la vie à Iwo Jima. Leur sang s'est depuis longtemps perdu dans les profondeurs du sable noir, mais leurs sacrifices, leur courage et leur compassion ont survécu dans ces Lettres.

2006Réalisé par : Clint EastwoodAvec Ken Watanabe3 Nominations Oscars(Film / Réalisateur / Scénario original)La force du film, c'est de montrer un angle que l'on voit rarement dans les films américain qui parlent de la guerre.Un des meilleurs film réalisé par Eastwood, tout simplement, aussi sobre que subtile et touchant.était du point de vue américain,est du point de vue des Japonais.