Un petit logo et #

Mais attendez, peut-être que les photos postés sur le site personnel de Mikkel Frandsen (Artiste spécialisé sur le design de créatures et effets 3D). Il a travaillé notamment sur Justice League et le nouveau Predator . Voyez le travail qu'il a réalisé.

Première photo officielle du filmoù l'on voit l'acteurdans le rôle d'. On va attendre un petit moment avant d'avoir des photos de la bête

Who likes this ?

posted the 01/15/2018 at 06:43 PM by spawnini