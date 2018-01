Séries TV

Malgré des audiences en baisse depuis le début de sa huitième saison, la chaîne de télévision américaine AMC continue de faire confiance à l'adaptation du comic book de Robert Kirkman en la renouvelant pour une saison 9.

Forte maintenant d'une certaine longévité, The Walking Dead démarrera sa neuvième saison à l'automne 2018, mais l'ensemble ne se fera pas sans quelques changements. En effet, le showrunner Scott Gimple n'occupera dès lors plus cette fonction, attribuée maintenant à la scénariste et co-productrice Angela Kang.

Difficile de dire si le choix de faire mourir un certain personnage récemment a provoqué ce changement de poste pour Gimple, et Angela Kang aura de quoi faire pour redonner de l'intérêt à la série et faire remonter ses audiences à un seuil qui satisfasse AMC.

The Walking Dead est actuellement en cours de diffusion.