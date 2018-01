animes

Cette année j'avais décidé de céder à la coutume des awards participatifs en créant un sondage pour les PassionJapan Awards 2017. C’est vous qui avez voté pour les meilleurs manga, anime, film d'animation et jeuxvidéo (Japonais), les déceptions de l'année 2017, sans oublier votre anime le plus attendu de 2018.Au programme, voici le top 3 de l'année 2017 pour les catégories manga, anime et jeux-vidéo (jp) et film d'animation de l'année par nos lecteurs (plus de 1500).Les déceptions de l'année 2017 pour les catégories manga, anime et jeux-vidéo (jp).