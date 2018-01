Ligue 1

Globalement dominateur, le Paris Saint-Germain a pris le dessus sur le FC Nantes (1-0), ce dimanche, en clôture de la 20e journée de Ligue 1.Dans une enceinte de la Beaujoire surchauffée, les Parisiens, pas du tout impressionnés, calmaient rapidement les supporters nantais. Di Maria, qui profitait d’une jolie feinte de Mbappé sur une passe de Cavani, ouvrait effectivement la marque d’un pointu du pied gauche gagnant (0-1, 12e). Un but qui coupait les ailes des Canaris, complètement dominés techniquement et territorialement par des Franciliens clairement au-dessus.Malgré le soutien indéfectible de leurs fans, les Nantais étaient impuissants. Le PSG, pragmatique et impitoyable dans l’utilisation du ballon, ne laissait absolument aucune miette à son adversaire, incapable de se rapprocher du but d’Areola. Le contraire du vice-champion de France en titre, proche de doubler la mise avant la pause sans un raté énorme de Di Maria après un service en or de Rabiot.Au retour des vestiaires, Nantes prenait plus de risques et obligeait Paris à jouer beaucoup plus bas. Les locaux auraient même dû revenir à la marque sur un coup de tête gagnant de Sala à l’heure de jeu, mais l’Argentin était injustement signalé en position de hors-jeu. Un fait de jeu qui ne gênait pas les Canaris, très entreprenants et complètement métamorphosés, qui mettaient en difficulté les partenaires de Cavani.En fin de partie, le PSG ne paniquait pas et parvenait à garder à distance le FCN. Mbappé, repositionné en pointe, n’était d’ailleurs pas loin du break sans un arrêt de grande classe de Tatarusanu. Malgré des frayeurs dans les derniers instants, les Parisiens repartaient de Nantes, qui terminait à dix suite à l’expulsion très sévère de Diego Carlos pour une poussette involontaire sur M. Chapron, avec les trois points de la victoire. Difficile, certes, mais très importante pour la suite de la saison.