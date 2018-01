L'idée étant donc de faire le test d'un jeu retro pour chacune des 26 lettres que comporte notre alphabet.

Docteurdeggman

Tout ce que je peux désormais vous dire, c'est merci de votre fidélité, de votre soutient, et à très bientôt pour le retro test de la lettre A !

L'année 2018 débute et Retro Gamekyo ne vous oublie pas !L'année dernière fut compliquée, au même titre que l'année d'avant, mais désormais, tout semble aller mieux ! L'emploi du temps est plus clément, la motivation revient au galop et le syndrome de la feuille blanche s'est volatilisé. J'en veux pour preuve que j'ai déjà écris pas moins de 5 retro tests depuis la mi-décembre, je ne me souviens pas avoir tenu un tel rythme !Il est donc temps de vous présenter un nouveau projet sur Retro Gamekyo, et celui-ci promet d'être le plus gros projet jamais vu sur le groupe !Pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est un abécédaire, il s'agit d'un support éducatif souvent doté d'une image ou d'un mot correspondant à chacune des lettres de notre alphabet.Oui, vous avez bien lu, 26 retro tests seront donc proposés sur Retro Gamekyo en 2018 (sans compter ceux quevoudra réaliser de son côté, indépendamment du projet !). Comme dit plus haut, déjà 5 articles sont finalisés et prêt à être publiés, ils arriveront incessamment sous peu.Je ne sais pas encore selon quel intervalle les tests seront publiés, si ces intervalles seront fixes ou pas (1 par semaine ? 1 toutes les deux semaines ? ) mais une chose semble certaine, c'est que je suis motivé à l'idée d'entamer, développer et boucler ce projet colossal en 2018 et pas plus tard !