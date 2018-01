Des années avant les aventures de Superman... Sur Krypton, la maison El est en disgrâce et isolée. C'est dans ce contexte délicat que le grand-père de Kal-El tente d'instaurer paix et égalité sur une planète en désespérance, futur lieu de naissance du plus grand super-héros de l'Histoire.

Who likes this ?

posted the 01/13/2018 at 11:41 AM by spawnini