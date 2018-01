initialement il y aura 6 jeux

- Shantae: Half-Genie ( Nintendo Switch )

- Sakuna: Of Rice and Ruin ( Playstation 4 )

- The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel 2 ( PC : Steam, GOG, ... )

- English Detective Mysteria

- Senran Kagura Burst Re:Newal

- Ys: Memories of Celceta

Juste aujourd'hui, XSEED Games vient de mettre en ligne un tweet montrant le line-up pour l'année 2018. Comme vous pouvez-le voir sur cet image, en tout,3 jeux ont été officiellement annoncés ( depuis l'année dernière et cette année )Concernant les 3 derniers non dévoilés, les internautes ont déjà une piste sur leurs identités. A 1ère vue, il s'agirait de :Plus qu'à attendre une annonce officielle concernant ces 3 derniers