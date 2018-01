Le jeu est basé sur le "dodgeball" sauf que la balle est remplacer par des lances et des dagues.-8 guerriers/guerrières-Jouable 1Vs1 ou 2Vs2-Local ou en ligne

Éditeur : Playdius, Plug In Digital Développeur : Fun Punch Games Genre : Combat Prévu sur PC/PS4 Date de sortie : 30 janvier 2018

posted the 01/12/2018 at 01:37 PM