Coupe de la Ligue

Le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue avec un succès 2-0 sur la pelouse d'Amiens ce mercredi soir.Les Parisiens mettaient rapidement le pied sur le ballon mais jouaient au petit trot. Si Neymar obligeait Gurtner à se coucher sur une frappe dans la surface, le gardien amiénois n'était pas trop sollicité durant la première demi-heure, en raison notamment du déchet parisien dans le dernier geste. Mbappé, Di Maria ou encore Rabiot s'essayaient au tir sans trouver le cadre. Alors que les Amiénois commençaient à revenir dans le match à la demi-heure, ils étaient réduits à dix après l'expulsion de leur gardien.Gurtner écopait d'un carton rouge direct pour une intervention dangereuse en dehors de sa surface sur Mbappé. Le staff parisien était inquiet pour le jeune Parisien qui restait à terre, touché au genou, puis grimaçait de longues minutes après s'être relevé. Finalement, Mbappé revenait sur le terrain et Paris continuait de pousser, sans parvenir à trouver la faille. Trapp devait même être vigilant sur un tir de Manzala. Avant la pause, Bouet, entré en jeu après le carton rouge de Gurtner, répondait lui présent sur des tirs de Verratti et Mbappé.Avant la reprise de la seconde période, les Parisiens étaient regroupés autour de Thiago Silva. Le capitaine parisien voulait remobiliser ses coéquipiers, loin du niveau affiché dimanche contre Rennes (6-1). Message entendu puisque le Paris SG trouvait rapidement la faille sur un penalty de Neymar, obtenu par le Brésilien sur une faute de Monconduit (0-1, 52e). Dans la foulée, Mbappé trouvait la barre transversale sur un tir touché par le gardien ! Ça devenait très dur pour Amiens...La fatigue se faisait clairement ressentir chez les Amiénois. Sans être flamboyant, le PSG en profitait pour faire le break sur une tête de Rabiot (0-2, 78e). Un but dans un premier temps pas accordé par l'arbitre, visiblement suite à un dysfonctionnement de la Goal Line Technology, puis validé après quelques secondes de flottement. La messe était dite.