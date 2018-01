Véritable pari qui tend à se normaliser (puisque ces dix dernières années, c'est le troisième jeu dans ce cas),Il est ainsi important de prendre Shadows of Valentia pour ce qu'il est.. Réajusté par endroits, avec quelques ajouts tout à fait louables mais dans l'air du temps (scène en anime, doublage intégral ...), il n'a pas la densité des Fire Emblem modernes.En effet, le système fut créer pour Fire Emblem: Seisen no Keifu en 1996 sur Super Nintendo.Si la série s'est fait connaitre musicalement grâce à la talentueuse maitre d’œuvre, elle ne fait que superviser ce remake. C'estqui s'occupent de donner un sacré coup de fouet aux sonorités vieillissante de l'opus d'origine.Si la musique de la dernière bataille n'avait pas forcément de quoi marquer à vie les rares joueurs d'époque qui s'y sont essayé (le jeu étant sorti uniquement au Japon, à l'heure où l'import était encore extrêmement confidentiel), sa reprise peut se targuer de l'inverse.débute avec une série de violons alarmistes, tandis que les chœurs prennent très vite le contrôle de la musique. Grandiloquence et puissance émanent aussitôt de la musique. Le rythme y est pourtant très dynamique et adapté à une bataille finale, là où le piège aurait été de trop faire hurler les choristes pour imposer une grandeur relative et artificielle. L'équilibre entre voix et instruments est très bien dosé, faisant montre d'une étude de la réécriture prise au sérieux par l'équipe de compositeur.Environ au tier de la musique, des sonorités semblables à des cordes ajoutent plus de légèreté au tout, afin de calmer les ardeurs des plus guerriers d'entre-nous.. La longueur même de la piste, qui dure prêt de 8 minutes (exceptionnel pour tout type de jeu, et d'avantage encore sur une console portable) accompagne à merveille l'interminable épreuve de la map ultime du jeu.