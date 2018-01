Magical Girl

Le staff de la Prochaine saison dea été devoilé et c'est l'occasion d'apprendre que la série sera co réalisé par le grandVous allez me dire, mais c'est qui Junichi Sato? Car bon, c'est un des grand réalisateur d'anime les plus méconnu.Junichi Sato c'est juste la plus grande éminence du magical girl.Pour faire le plus simple possible, il fut le réalisateur des 2 premières saison de sailormoon et le mentor de(sailormoon saison 3 et 4, Utena, YuriKuma, Penguidrum) et de(Sailor moon saison 5,Magical Doremi, Nadja, Star Diver, Soul Eater).Rien que ça ça impose le respect, mais ça ne se limite pas à ça.Il est le créateur(pas juste réalisateur sinon le nombre augmente, il est aussi à l'origine du concept et de l'histoire) de pas moins de 6 titres du genre dont le meilleur titre du genre:, l'evangelion des Magical girl et un must see absolu même si vous êtes pas fan du genre, c’est juste un des meilleur anime ever(dont il est le co-auteur avec Igarashi), une des 5 plus grosse licence de magical girl au japon-le premier magical girl non erotique visant un public adulteEt le talent de Sato ne se limite pas a créer de bons magical girl, c'est aussi un maitre du tranche de vie.En effet, ceux qui s'y connaissent pas en magical girl le connaissent peut être pour sa spécialité depuis 2005. Des tranches de vie unique que sontsa création perso et les adaptation des manga deetsans oublier que pour les plus vieux, on lui doit aussiEt pour ma part en dehors de Princess Tutu, il a crééqui est aussi dans mon top 5 des best série anime ever.Bref, le voir revenir sur un magical girl après presque 15 ans est fabuleux pour les fans du genre. Surtout car depuis 2015, la licence Precure offre une qualité en demi-teinte.Et si Sato n'est pas le meilleur pour l'action (malgré qu’il soit storyboarder régulier sur la licence Evangelion et a quelques titres ayant de l’action a son actif), la Toei a eu la bonne idée de ramener pour collaborer à la réalisation et au chara design 2 veteran de la licence,(Fresh Precure qui est dans le top 5 de la licence niveau baston) et(Yes Precure 5, Smile Precure) qui devrait résoudre ce problème.Le scenario lui est confié à la scenariste du dernier film crossover Precure qui a aussi signé l'adaptation du très classique mais adorable shojo mangaBref autant dire que l’année 2018 s’annonce bonne pour Precure, surement retro et classique mais surement très bonne