nous propose de découvrir la nouvelle série. L'anime est l'adaptation du manga de Yûki Tabata publié au Japon dans le Weekly Shônen Jump (One Piece, Naruto, Bleach…), sera diffusée en simulcast dès le 3 octobre 2017 à 12h25. L'anime sera réalisé par Tatsuya Yoshihara et produit par le studio Pierrot (Naruto).Yuno et Asta sont deux jeunes héros qui partagent le même rêve : celui de devenir le prochain Empereur-Mage du royaume de Clover, grâce à la puissance et l’omniprésence de la magie. Meilleurs amis et élevés côte à côte depuis leur plus tendre enfance, nos deux héros sont pourtant radicalement différents. Si Yuno est naturellement surdoué pour la magie, Asta en est, quant à lui, totalement dépourvu.C'est ainsi que lors de la cérémonie d'attribution de leur grimoire à l’école des mages, Yuno reçoit le légendaire grimoire au trèfle à quatre feuilles tandis qu'Asta, lui, repart bredouille de son examen. Mais très vite, un ancien et mystérieux ouvrage noir décoré d'un trèfle à cinq feuilles surgit devant lui ! Un grimoire d’anti-magie qui pourrait bien réserver un avenir plein d’aventure à notre jeune héros, qui va vite devoir composer avec son destin hors du commun. Plongez dans l’univers fantastique de ce shônen ensorcelant !animedigitalnetwork.fr nous proposent de découvrir en simulcast, la série Overlord saison 2 ep 1 vostfr. L'anime est l'adaptation light novel à succès de Kugane Maruyama réalisé par Naoyuki Itou pour le studio Madhouse.Histoire :Nous sommes en l’an 2138. Yggdrasil, le célèbre MMORPG à succès est sur le point de fermer. Momonga, le fondateur de la guilde dont la renommée n’est plus à faire attend seul l’arrêt du jeu. Cependant, l’heure de la fermeture passée, Momonga ne se déconnecte pas et les personnages non jouables se retrouvent peu à peu dotés d’une conscience… Un nouveau monde est sur le point de faire son apparition.