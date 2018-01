Il y a 1 semaine, nous apprenions que Microsoft voulait sortir plus de licence maison sur Xbox One.La rumeur parler d'ailleurs d'une collaboration entre The Coalition et un autre Studio pour le retour de la Licence Perfect Dark , Allant dans ce sens, StoryLab Production annonce une nouvelle IP avec les développeurs de Gears of WarThe Coalition et StoryLabs se connaissent bien puisque les deux studios ont travaillé ensemble alors que le studio s'appelait encore Black Tusk Studios.Les 2 studios ont déjà travaillé. ensemble sur Gears of War Ultimate Edition et Gears of War 4.Une Nouvelle IP ou le retour de Perfect Dark ? , l'E3 nous donnera surement les réponses a nos questions .