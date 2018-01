Séries TV

Lire la critique de la saison 1 de The End of the F***ing World

Le premier Netflix & Chili de l’année devait être pour le film Bright. Tout simplement parce que je voulais gratter des vues et parler d’un film sur lequel tout a déjà été dit. Tout, mais aussi son contraire. Entre Bright et Star Wars VIII, nous sommes d’accord pour dire que la fin de 2017 était une belle période d’écart entre les retours des critiques professionnelles et les retours du public. Mais c’est un débat dans lequel je veux entrer, car je ne serais pas du côté du public. Évitons le suicide du peu de vues que j’ai !Alors pourquoi ne pas parler de Bright ?! Le film est là et disponible sur Netflix, il n’était pas compliqué pour moi de le voir. Mais j’ai eu une révélation majeure : je n’ai vraiment pas envie de regarder Bright car je n’en ai rien à cirer. Alors je vais vous parler d’une autre sortie très récente sur Netflix qui mérite bien plus votre attention ! Et il s’agit d’une adaptation de roman graphique, avec un titre efficace qui nous montre clairement le contenu de la série : The End of the F***ing World.