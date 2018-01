Jeux Vidéo

Après Goku et Vegeta (SSGSS), Bandai Namco continue de dévoilé les trailer de présentation des personnages de Dragon Ball FighterZ et cette fois, c'est au tour de Goku Black d'y avoir droit.Pour rappel, le jeu sera de nouveau accessible avec l'arrivée d'une seconde bêta ouverte qui se tiendra ce week end (du 14 au 16 Janvier et dés le 13 pour ceux ayant précommandé le jeu).Dragon Ball FighterZ est prévu pour le 26 janvier prochain sur PS4, One et PC.