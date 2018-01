Coupe de france

Le Paris Saint-Germain s'est très largement imposé sur la pelouse de Rennes (6-1) ce dimanche en 32es de finale de la Coupe de France.Le calvaire des Rennais a débuté très tôt dans cette rencontre puisque les Parisiens n'ont pas mis longtemps pour trouver la faille par Mbappé, bien servi par Thiago Silva (0-1, 9e). Derrière, les hommes d'Unai Emery enfonçaient le clou. Alors que chaque offensive parisienne pulvérisait une défense rennaise à l'agonie, Neymar (0-2, 17e) et Di Maria (0-3, 24e) punissaient les Bretons.En grande forme, les Parisiens régalaient avec un jeu en une touche de balle, des transmissions rapides et de très belles combinaisons. Les joueurs du PSG prenaient du plaisir, tout simplement. A l'image du quatrième but marqué par Neymar au terme d'une action collective sublime avec Di Maria et Mbappé (0-4, 43e). Quel régal !En seconde période, Paris laissait un peu plus le ballon à des Rennais et Mubele en profitait en s'offrant deux bonnes opportunités. Le spectacle était moins plaisant et Emery faisait déjà tourner à l'heure de jeu en sortant Verratti et Rabiot, très bons ce soir. Entré en jeu, Thiago Motta se plaignait rapidement de la cheville pendant plusieurs minutes. Perturbé, l'Italien concédait d'ailleurs un penalty pour une main dans sa surface et Bourigeaud le transformait (1-4, 67e). Emery ne prenait pas plus de risques et Thiago Motta ressortait après moins de dix minutes passées sur la pelouse.Suffisant pour redonner espoir au club breton ? Pas vraiment puisque Lamouchi faisait sortir ses hommes forts Khazri et Bourigeaud quelques minutes plus tard. L'entraîneur rennais savait que le match était plié et voulait préparer la réception de Marseille, samedi prochain en championnat. Sans forcer, Paris enfonçait le clou un peu plus avec des buts de Di Maria (1-5, 74e) et Mbappé (1-6, 75e). Le PSG frappe fort en ce début d'année !