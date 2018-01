Wakanim nous propose de découvrir en simulcast, la série Record of Grancrest War (Grancrest Senki) ep 1 vostfr. L'anime sera réalisé par Shinichi Omata (Shôwa Genroku Rakugo Shinjû, Sankarea) au sein du studio A-1 Pictures (Aldnoah.Zero, Fairy Tail). Shunsaku Yano, scénariste de jeux de plateau, signe sa première participation à un animé et Hiroshi Yakô, animateur, adaptera le character design. L'anime sera diffusé à partir du 05 janvier 2018, au Japon et sur Wakanim en France.Histoire :Dans un lointain passé, les souverains détenant les Saints sceaux (« Crest ») avaient pour mission d’apporter la paix au sein de leur peuple. Mais leur soif de pouvoir les poussa à se livrer bataille les uns contre les autres. Siluca, une magicienne solitaire, éprouve depuis toujours une haine farouche contre ces seigneurs sans foi ni loi. Elle fait, un jour, la rencontre d’un jeune chevalier vagabond, Theo, lancé dans un voyage initiatique afin de revenir délivrer son pays natal de la tyrannie. Les deux jeunes gens décident alors de sceller un pacte pour atteindre ensemble leurs idéaux. Maître et servant échangent ainsi un serment qui pourrait apporter le vent de la réforme sur le continent d’Atlatan. Ainsi commencent les chroniques des guerre fantaisistes de Grancrest !Crunchyroll nous propose de découvrir en simulcast, l’anime, Katana Maidens : Toji no Miko ep 1 vostfr. Katana Maidens : Toji no Miko est une création originale du studio Gokumi (Tsuredure Children, Kin’iro Mosaic), scénarisée par Tatsuya Takahashi (Eromanga Sensei, The Idolm@ster Cinderella Girls). La série animée sera diffusé à partir du 05 Janvier 2018, au Japon et en France sur Crunchyroll .Histoire :Notre monde est sous la menace continuelle de créatures surnaturelles appelées Aradama. Seules les Toji, des prêtresses du sabre, peuvent les repousser. Elles intègrent pour cela une brigade spéciale de la police.Le gouvernement a créé cinq écoles qui forment les futures prêtresses. Ces filles mettent déjà en pratique leurs connaissances pour protéger la population, mais ce qui les anime, c’est le grand tournoi prévu au printemps prochain qui désignera les meilleures d’entre elles…