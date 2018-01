L’année dernière, ma première séance de cinéma était pour le film Nocturnal Animals, que j’ai beaucoup apprécié. Je ne sais pas pourquoi depuis j’ai toujours cet objectif en tête d’essayer de faire en sorte de démarrer une nouvelle année avec un bon film. Une envie de commencer sur une bonne note avant de tomber dans l’irrémédiable première grosse crise de nerfs. Cette année elle pourrait arriver très rapidement puisque nous avons Cinquante nuances plus claires qui pointe déjà le bout de son nez.Cette semaine, il y avait deux candidats intéressants pour la place de premier film de 2018. Nous avions Les Heures Sombres, avec le génial Gary Oldman qui nous montre qu’il est toujours le caméléon que l’on connait. Et nous avions Le Grand Jeu (Molly’s Game en version originale) d’Aaron Sorkin. Mon hésitation fut très brève car j’adore le style d’écriture de Sorkin. Il s’agit normalement d’un scénariste alors pouvoir démarrer l’année avec sa première réalisation ? Oui s’il vous plait !J’irais sans doute voir Les Heures Sombres, mais pour démarrer l’année, le combo Jessica Chastain / Idris Elba avec Aaron Sorkin au scénario et derrière la caméra était irrésistible.

