Turok c'est quoi ?

L'organisme européen de classification des jeux vidéo vient de lister le jeu Turok sur Xbox One.Développée par Night Dive Studios, il s'agit de la version remastered du FPS culte de la Nintendo 64 déjà disponible sur Steam depuis 2015 .Sa classification PEGI signifie que Turok ne devrait plus trop tarder à sortir sur la Xbox One.Sur Turok le joueur prend le contrôle de Tal'Set (Turok), un Amérindien guerrier voyageant dans le temps. Le manteau de Turok est transmis à chaque génération à l'aîné des mâles. Chaque Turok est chargé de protéger la barrière entre la Terre et Lost Land, un monde primitif où le temps n'a pas de sens. The Lost Land est habitée par une variété de créatures, des dinosaures aux étrangers. Un seigneur maléfique connu sous le nom de Campaigner cherche un ancien artefact connu sous le nom Chronoscepter, une arme si puissante qu'elle a été brisée en morceaux afin de l'empêcher de tomber entre de mauvaises mains.