animes

La liste de tous les Animes de l'hiver 2017

Je vous propose la liste des animes qui sortiront cet Hiver au Japon et en France via les simulcasts (adn, wakanim, crunchyroll). Au programme, quelques nouveautés et quelques suite attendu, on retiendraIl y a dix ans, un groupe de mercenaires appelé les Seven Deadly Sins s'est rebellé contre les Chevaliers Sacrés, la garde du royaume… Depuis, ils ont disparu et personne ne sait ce qu'ils sont devenus. Un beau jour, une mystérieuse jeune fille s'écroule dans la taverne de Meliodas, un garçon enjoué qui parcourt le monde en compagnie de son cochon loquace. Cette jeune fille n'est autre que la princesse Elizabeth qui désire ardemment retrouver les Seven Deadly Sins. En effet, ce sont les seuls à même de lutter contre les Chevaliers Sacrés, qui ont fait prisonnier le roi et qui asservissent toute la population du royaume ! Très vite, elle va découvrir que Meliodas n'est pas un simple patron de taverne mais un guerrier à la puissance exceptionnelle…Dans un lointain futur, le Terre est en ruines et l’humanité s’est retranchée dans une ville fortifiée mobile, Plantation. Un quartier, Mistilteinn, est dédié à la formation de jeunes pilotes qui ne connaissent rien du monde extérieur. Leur seul but dans la vie est d’apprendre à piloter des robots, les Franxx, afin d’affronter un mystérieux ennemi géant mais invisible. Parmi eux, Hiro (Code 016) était un enfant particulièrement doué, promis à devenir un grand pilote, mais qui a eu le malheur d'échouer ! Mis au rebut, son inaptitude à piloter le condamne à l'oubli. Un jour débarque une jeune fille appelée Zero Two dont le visage est orné de deux cornes. Elle le désigne d’office comme son nouvel équipier…La bataille pour la succession qui s’est déroulée sur trois générations de shogun pendant l’ère Keichô a atteint son apogée lorsque de sanglants affrontements ont vu s’opposer les clans Kôga et Iga. Au milieu d’une pluie de pétales de cerisiers, un homme et une femme qui avaient décidé de vivre leur amour impossible furent séparés à jamais.Nous sommes désormais à l’ère Kan’ei. La paix est revenue et les ninjas sont devenus inutiles, la plupart se retirant discrètement. Cependant, un nouveau complot se trame et deux enfants, Hachirô Kôga et Hibiki Iga, seront les témoins d’une nouvelle bataille.Akira est une adolescente de 18 ans qui travaille dans un Family Restaurant après les cours. Elle est secrètement amoureuse du gérant du restaurant, Masami Kondo, un homme de 45 ans, divorcé, ayant un enfant. Il n’est ni beau ni charismatique, juste un homme ordinaire, un peu fatigué, désillusionné, conscient de sa situation et de son âge qui avance.Akira était autrefois l’espoir du club d’athlétisme. Mais une blessure à la cheville lui a brisé ses rêves de gloire. C’est au moment où elle était encore dans le deuil de sa passion sportive qu’elle a rencontré Masami. Il a fait preuve de gentillesse à son égard. Il n’a évidemment pas mesuré à quel point son geste a été salvateur pour Akira. Ni à quel point cela a fait naître en elle le sentiment qu’elle porte aujourd’hui.« Auto Memories Doll », cela fait un moment que ce nom a provoqué des histoires. Inventées à l'origine par le Dr Orland pour aider sa femme, les Auto Memories Dolls se sont très vite répandues à l'échelle mondiale. Des agences furent également créées pour permettre aux personnes de louer ces Dolls. Violet Evergarden, est une Auto Memories Doll qui envoie des lettres avec les souvenirs des personnes souhaitant son aide.C’est le mois d’avril, les cerisiers sont en fleur et Sakura entame son année de cinquième. Elle y retrouve son ami Shaolan qui était retourné un temps à Hong Kong.Mais leur quotidien paisible est rapidement bouleversé par une activité anormale des cartes de Clow. De mystérieux évènements s’enchaînent dans la ville de Tomoeda. Sakura est alors guidée par la « clé » rencontrée en rêve.La collecte des cartes reprend de plus belle ! C’est alors qu’une nouvelle élève fait son apparition...etc...---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------