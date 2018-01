Déjà offert l’année dernière sur le store Japonais Kalimba est de retour gratuitement mais sur le store Coréen cette fois ci .Ce n'est pas tout car en passant par le Store Japonais vous avez la possibilité de récupérer gratuitement The Maw un titre Xbox 360 ( rétrocompatible Xbox One) .Pour pouvoir le télécharger les deux jeux il vous suffit de changer la région de votre Xbox en allant sur le store coréen pour Kalimba et sur le store Japonais pour The Maw .Voici les trailers pour vous faire un avis sur les 2 nouveautés du programme Games With Gold.