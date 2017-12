Un scan du Weekly Shonen Jump nous révèle que Beerus, le Dieu de la destruction de l'univers 7 sera jouable comme les 10 autres personnages de la bêta ouverte du jeu.La bêta ouverte de Dragon Ball FighterZ aura lieu du 14 au 16 janvier prochain et pour eux qui ont précommandé le jeu, ils auront accès à la bêta dès le 13 janvier.Dragon Ball FighterZ débarquera le 26 Janvier sur PS4, One et PC.

posted the 12/29/2017 at 10:02 AM by diablass59