NOTE : Dans chaque jeu, ils essayent de ne pas larguer les nouveaux venus en proposant des résumés des épisodes précédents + explications dans le jeu.

#ColdSteel4 will take many of the plotlines from Sky, Zero, & Azure. People who have played the whole series will find surprising story developments from the start.



# ColdSteel4 prendra plusieurs des intrigues de Trails in the Sky , Zero no Kiseki et Ao no Kiseki . Les gens qui ont joué toute la série trouveront des développements surprenants dès le départ.

Les informations, mais également les images qui vont suivre contiennent du SPOIL en rapport avec les volets précédents, vous voilà prévenus...





Points à clarifier :



The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV ~The End of Saga~ is an important title that will serve as a major end point for the Trails series that began in 2004.



The subtitle, “The End of Saga,” was decided because The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV is a title that will end the series as a whole.





D'après Esterior.net ( qui reste une des sources les plus fiables ) concernant tout ce qui touche aux jeux Falcom, Trails of Cold Steel IV ne va pas clôturer toute la série Legend of Heroes ( commencée depuis 2004 )

* Depuis l'annonce de The Legend of Heroes : Trails de Cold Steel IV ~ The End of Saga ~ comme dernière entrée ( prochain jeu ), il y a une pression majeure sur l'entreprise.



* Falcom veut répondre aux attentes des joueurs qui ont déjà joué aux séries précédentes.



* La sphère derrière le "IV" représente " The Great One " et les deux Sept-Terrions mentionnés dans Trails of Cold Steel III.



* ( Concernant le visuel de Rean Schwarzer) Alors que Falcom ne peut pas partager plus d'informations pour le moment, l'histoire dépeindra la conclusion désespérée de l'histoire de Rean.



* A quel point l'histoire commence ce 4ème épisode est une chose à laquelle il faut penser, mais aussi il faut faire attention à cette question : " Rean est-il le protagoniste en premier lieu ? "



* Il y a plus de personnages jouables que dans Trails of Cold Steel III - le plus grand nombre jamais atteint. Comme il y a sans doute + de personnages que jamais auparavant, ils travaillent avec soin pour s'assurer que l'histoire soit construite comme un RPG tout en faisant des préparations pour mettre en évidence chaque personnage.



* The Legend of Heroes : Trails de Cold Steel IV ~ The End of Saga ~ sera un RPG extrêmement dense du début à la fin.



Spoiler :

* L'état de l'Empire a subi un changement soudain dû à la malédiction et à la mobilisation générale de la nation. Il y a aussi des quêtes à la suite de telles circonstances.



* La relation entre chaque côté, comme où ils sont positionnés, va également changer. Du côté de l'ennemi, on verra également divers mouvements.



* Lloyd Bannings et Elie MacDowell , membres de la Section de soutien spécial du Service de police de Crossbell ( SSS ), commenceront à avancer vers la conclusion discutée à la fin de The Legend of Heroes: Ao no Kiseki.



* Renne Hayworth aura une implication majeure ainsi que Tita Russell et la ville de Crossbell ( Renne Hayworth has major involvement with and Tita Russell and Crossbell ) .



* Le développement est terminé à 45%.

Voici les scans parus ce mardi dans le magazine Famitu ( Source : Twitter )