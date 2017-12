Top 5

Bonjour tout le monde ! La fin d’année commence à toquer nos portes afin de nous présenter son ami 2018. Alors forcément, c’est la meilleure période pour regarder avec nostalgie l’année passée et essayer de se remémorer les moments marquants.On ne va pas se mentir, même si je serais le plus positif et le plus enjoué de la planète en parlant de mes films préférés de 2017, je pense que je ne pourrais retenir que du négatif. Et ce ne sont pas les films en eux-même qui me font dire que c’était une mauvaise année ou autre, c’est plutôt Hollywood en lui-même.Je ne veux pas paraître ingrat, mais toutes ces révélations sur la face cachée d’Hollywood m’a mis un sérieux coup au moral. Et ce n’est pas une façon détournée d’attirer l’attention sur moi, je veux qu’on se concentre sur les hommes et femmes qui ont été les victimes pendant toutes ces années du système d’Hollywood qui permettait de tels comportements chez les acteurs, réalisateurs ou producteurs. Mais j’ai grandi avec le cinéma, je ne suis qu’amour envers le cinéma, même quand je regarde des films terriblement mauvais (oui, ne vous inquiétez pas la liste des pires films de 2017 est également prévue).Alors quand je vois de nombreux discours lors des différentes cérémonies ou autre avec ce trône de moralité qui attaque des sujets de société ou de politique, j’y vois maintenant une hypocrisie totale. De quel droit se posent-ils en porte-parole de sujets sérieux quand ils sont eux même dans un système si horrible moralement ?Ne me prenez pas pour quelqu’un de naïf. Je sais que le monde du cinéma est déjà un monde terriblement dur, où percer tient du miracle. Mais ça reste le rêve de tout acteur je pense de briller à Hollywood. Et là je n’y ai pas vu une baisse d’image d’Hollywood mais du cinéma tout entier. Est-ce que je serais capable de regarder de nouveau un film avec des acteurs comme Kevin Spacey sans y repenser ? Blague à part, le combo Usual Suspect avec Spacey devant la caméra et Singer derrière ? Impossible que je puisse revoir ce film je pense. Le contexte actuel influerait trop sur mon visionnage et je ne pourrais plus apprécier l’oeuvre elle-même.Bref, je ne veux pas être plus longtemps le rabat-joie de service. Cet article est un article à prendre avec joie et douceur, comme un bonbon sucré nous rappelant que nous avons passer de bons moments dans nos chères salles obscures cette année. Bien évidemment, ce top est purement personnel. Si vous n’êtes pas d’accord avec moi, tant mieux ! Dites moi en commentaire quels sont les films qui vous ont marqué ! C’est ce que je souhaite avec ce type d’article, ouvrir le dialogue entre amoureux de cinéma.Ne tardons pas plus, entrons dans le vif du sujet : voici mon top des meilleurs films de 2017.