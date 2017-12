Vairon's Wrath

Toute l'équipe de la Myoubouh Corp tenait à vous souhaiter un joyeux noël !On remercie toute la communauté de Gamekyo pour sa gentillesse et tout ce que vous avez fait pour nous.On profite de cette occasion pour rassurer tout le monde et informer que Wolf's Fury continue son développement bien tranquillement et que tout se déroule relativement bien. Le projet verra donc le jour comme prévu.Si vous savez déjà quels sont vos cadeaux, n'hésitez pas à en parler avec nous, surtout pour tout ce qui touche au JV ahah (si,si on est curieux !).Comme c'est Noël on a décidé décidé d'organiser un petit concours rien que pour vous.On va permettre à l'un d'entre vous, qui postera un commentaire ici de remporter une clef de Vairon's Wrath pour Steam.Une petite musique du jeu pour la route pour les plus curieux ! L'OST ne contient pas énormément de thèmes très joyeux, qui peuvent coller à l'esprit de noël, mais il y a bien une fête dans l'aventure, donc on a choisi celle-ci.Plein de santé et de bonheur à tous ! (et des bons jeux cela va de soi.)