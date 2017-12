Voici l'introduction complète du jeu Dragon Ball FighterZ, dévoilée sur la chaîne Fuji TV. La vidéo nous montre tous les personnages annoncés jusqu'à maintenant (23 donc).Pour rappel, une bêta ouverte est prévue du 14 au 16 janvier prochain.Dragon Ball FighterZ est attendu pour le 26 janvier prochain sur PS4, One et PC.

posted the 12/24/2017 at 12:07 AM by diablass59