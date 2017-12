Zero no Kiseki

l'arc Crossbell

Trails of Cold Steel

- Lloyd Bannings (ロイド・バニングス)

- Elie MacDowell (エリィ・マクダエル)

- Tio Plato (ティオ・プラトー)

- Randy Orlando (ランディ・オルランド)

Pour résumer en quelques points :

Brandish 2

Nayuta no Kiseki

Ys II Special

Avec un grand plaisir, je peux enfin dire que l'édition Trails from Zero est à 50%. Malgré le long écart entre les mises à jour, la progression continue d'avancer sans relâche. J'espère que vous apprécierez le cadeau que nous avons préparé ensemble pour cette grande étape! Pour cette mise à jour, je vais simplement parler du voyage jusqu'à présent et des plans pour le projet.

Plans pour Zero no Kiseki / Trails from Zero



A partir de maintenant, Guan, Catasplurge et moi-même sommes principalement concentrés sur l'édition du dialogue de Trails de Zero. Pendant ce temps, Ribose continue à relire et à maintenir la cohérence tout au long du script. Il est en quelque sorte notre traqueur de problèmes, pour ainsi dire.



Floofy a été notre éditeur d'images, créant des éditions impressionnantes de choses dans le jeu, comme les cartes de chapitre. Jose, notre programmeur, s'occupe de corriger les bugs avec l'insertion du script et de réparer le port PC bâclé. En parlant du port PC, vous devriez essayer de mettre la main dessus. Je ne vais pas trop en parler, mais ce sera facilement la meilleure façon de jouer Zero.



Dans notre projet, le dialogue du jeu a été divisé en quatre feuilles Excel :



- La ville de Crossbell ( Crossbell City )

- Les villes ( Towns )

- Les routes / événements ( Roads / Events )

- Les donjons ( Dungeons )



Actuellement, les routes / événements + donjons ont été complètement édités. 50% de la ville de Crossbell a été édité, et je travaille sur les villes avant de revenir dans ce tableur Excel de monstre.

Projets pour l'avenir



L'avenir est assez excitant. Je vais aller de l'avant et dire maintenant, quelques uns et moi-même avons déjà formé une équipe pour s'attaquer ensemble à Trails to Azure ( Ao no Kiseki ) quand Trails from Zero sera terminé. Si tout se passe comme prévu, j'ai l'intention de ramener Crossbell dans son entièreté. Je ne veux vraiment rien de plus que de pouvoir être capable de le faire. Et, après cela, je doute de me voir quitter le monde du fan translation. C'est trop amusant.



Si vous êtes un fan de Falcom (je serais surpris si vous ne l'êtes pas, si vous lisez ceci), vous devriez être enthousiasmé par toutes les traductions de fans dans les œuvres.



Guan, Jose et Preta viennent de finir et ont sorti Brandish 2 pour le PC-98, alors allez y jeter un coup d’œil !



Nos amis Wheat et Aliseyun sont toujours à la tête de Trails to Infinity ( Nayuta no Kiseki ) et Ys II Special , respectivement.

Vidéo de démonstration :



Eh bien, voici ce que beaucoup d'entre vous attendaient probablement! Nous avons décidé, hé, pourquoi ne pas aller de l'avant et montrer un peu de ce que nous avons fait ? Et quoi de mieux qu'une vidéo du début de Zero, qui va jusqu'à l'OP (plus quelques autres choses) ? Le début du jeu s'est bien passé, et j'espère que vous tous, individuellement, le regarderez au moins 50 fois.



Nous sommes à mi-chemin de la barrière maintenant, comme dirait probablement un sage détective. Heureusement, nous n'avons pas l'intention d'arrêter de grimper tant que nous ne l'aurons pas dépassé. C'est tout pour cette mise à jour, j'ai hâte de partager plus avec vous à l'avenir!





Note from omgfloofy



Comme je le dis dans la description de la vidéo, il y a quelques bizarreries ici qui ne sont pas finalisées. Il y a un problème audio à un moment donné, qui a été causé pendant le rendu - ce n'était pas du tout du jeu, donc ne vous inquiétez pas à ce sujet. Last but not least, tandis que la vidéo tourne 60 FPS à 720p, c'est à cause de mon logiciel d'enregistrement. En fait, le jeu tournait à 1080p, et il tenait 60 FPS à travers lui.

Bonsoir à tous.Cela va faire longtemps que vous ne m'avez plus vu poster un article de groupe ( depuis la sortie de Sen no Kiseki / trails of Cold Steel 3 que j'ai terminé et apprécié bien plus que ses 2 prédécesseurs).Ici, je vous ai traduit un article du 11 Décembre rédigé par une team US sur l'avancée du projet de traduction des 2 épisodes de la sage Kiseki : précisément).Dans cette duologie, vous allez incarner une section spéciale de la police de Crossbell : la 特務支援課 / Tokumushienka / Special Support Section ou encore SSS. Les 4 membres principaux sont :- Phase édition de Trails from Zero à 50 % dans sa globalité- Trails to Azure possède déjà une équipe prête pour s'attaquer dessus après Trails from Zero.- Il existe aussi d'autres projets fantrad comme :disponible sur PC 98,en cours,aussi en cours.- Une vidéo de démonstration se trouve à la fin de l'article. Des modifications sont encore possible.