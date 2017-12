HS

Lire la session questions / réponses

Bonjour tout le monde ! Les tops de fin d’année sont écrits et vont sortir, mais je me suis dit qu’un petit bilan du site en lui-même serait intéressant. Histoire d’être parfaitement franc avec vous !Personnellement, 2017 fut une année assez importante je trouve. Déjà d’un point de vue purement cosmétique, on ne va pas se mentir : on revient de loin ! Je trouve que le site actuel a bien de la gueule comparé à ce qu’il pouvait être auparavant. Et quand je me souviens de la toute première version, je me dis que les années passent. Mais je n’ai pas une once de nostalgie étrangement. La beauté du site n’a jamais été un objectif majeur pour tout vous dire. Je préfère un site fonctionnel et simple pour qu’on se concentre uniquement sur ce qui compte : le contenu.Le contenu d’ailleurs, parlons-en un peu ! Cette année je suis allé voir 85 films différents au cinéma. Ce n’est pas le nombre de fois où je suis allé au cinéma car il y en a quelques-uns que je suis allé voir une seconde fois. Je trouve que c’est plutôt pas mal ! Je ne me fiche pas un objectif spécifique comme « oh il faut que j’aille voir 100 films absolument ! ». Je veux simplement proposer le plus de contenu possible. Et surtout m’ouvrir en fait.Un des reproches qu’on me faisait assez souvent et que je comprenais tout à fait est que je parlais avant tout des blockbusters. Je pense un peu de manière égoïste sur ce sujet mais c’est simplement car ce sont les articles qui font le plus de vues. Mais malgré tout cette année j’ai essayé de me diversifier, j’ai traité des films qui sont sortis sur Netflix, j’essaye de m’attaquer aux séries également. J’ai fait la critique d’un documentaire et de petits films dont je savais qu’ils ne marcheraient pas en terme d’exposition. Mais je pense moins sur ma course aux vues à vrai dire. Même si depuis le début j’aime écrire sur le cinéma et mettre des références aléatoires plus vieilles que moi dans mes articles, j’avais quand même cet espoir adolescent de me dire « ouais, ça va cartonner c’est sûr ! ».Maintenant, mon objectif est de me dire que si jamais un jour j’arrêtais le site (ce qui ne va pas arriver ne vous en faites pas, je n’ai pas une annonce surprise à vous faire !), j’aimerais regarder derrière moi et être satisfait de ce que j’ai produit. Peu importe l’exposition que cela m’aura apporté. Est-ce que je suis en train de devenir mature ?! … Quand vous verrez mon top des pires films de l’année, vous saurez que ce n’est pas le cas.Mon objectif de 2018 ? Essayer d’atteindre les 500 fans sur Facebook ! Je stagne autour des 350 depuis plusieurs semaines maintenant, je me dis que le demi-millier serait un beau pallier. Je sais, je viens de dire que je ne cherche plus à faire la course aux likes et aux vues. C’est pour ça que je vise 500 et pas 2 millions. C’est plus une envie de ressentir que mon travail s’améliore en quelque sorte, que le site continue d’évoluer. Stagner serait la pire chose pour moi.Quand je regarde mes premiers articles, je me dis que je me suis tout de même amélioré. Est-ce que je suis pleinement satisfait pour autant ? Loin de là. Je sais que je dois encore m’améliorer pour rendre mes articles plus intéressants, plus pertinents mais aussi plus divertissants. Je pense être sur la bonne voie mais je ne suis pas encore arrivé à destination. J’ai aussi l’objectif de produire plus de contenu audio cette année. Histoire de me diversifier, et de m’apporter un challenge différent. J’ai commencé cette année mais je pense que le plus gros arrivera en 2018. J’aimerais que les podcasts apportent un vrai plus, en complément des différents articles écrits.Mais pour l’heure, célébrons ces périodes de fêtes de fin d’année avec nos proches. Pas mal de contenu sortira cette semaine, mes cadeaux de fin d’année envers vous en quelque sorte. Il y aura donc les classiques top des meilleurs films de l’année mais aussi des pires films de l’année. J’ai également un podcast où je vais parler muscle avec mon invité puisqu’on donnera nos classements personnels des acteurs les plus sexy d’Hollywood en ce moment. Mais j’aimerais déjà vous remercier avant toute chose.Je n’ai pas grande prétention donc je ne me vois pas dire que j’espère ajouter des épices dans votre quotidien (même si j’aime me considérer comme le paprika du quotidien de manière générale), donc je vais plutôt vous remercier de lire ce que je produis. C’est vous qui améliorez mon quotidien. Les différents commentaires, les bonnes discussions sur Facebook avec vous, les messages privés … Vraiment c’est vous qui rendez cette expérience vraiment géniale pour moi. Et si je continue encore le site, c’est notamment grâce à vous. Je continue d’aiguiser mes avis pour les rendre toujours plus « intéressants » par envie de m’améliorer mais aussi par envie de rendre votre expérience sur le site plus agréable.Vous êtes déjà nombreux mais j’espère que vous le serez encore plus à l’avenir. Mais sincèrement, du fond du coeur : merci mes loups.Bon ! Arrêtons les bêtises deux minutes, il y a une deuxième page où des fans de la page Facebook m’ont posé des questions récemment, donc j’y réponds si cela vous intéresse ! Cela cause avenir du site, mais aussi avis sur un film en particulier ou sur le cinéma de manière général. N’hésitez pas à y jeter un oeil !